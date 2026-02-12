L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organise, jeudi 23 avril prochain à 17h30, une présentation-débat consacrée à l’ouvrage Critique sociale et résistance en contextes arabes : enjeux théoriques et études empiriques, a annoncé l’institution sur son site officiel.

Publié en 2024 par l’IRMC, l’ouvrage (324 pages) est une publication académique qui explore les dynamiques contemporaines de contestation dans le monde arabe à travers une double approche théorique et empirique des notions de critique sociale et de résistance.

La rencontre se déroulera au siège de l’IRMC à Tunis en présence de l’auteur et des co-auteurs Ridha Ben Amor, Laura Ruiz de Elvira, Mohamed Nachi, Kaouter Graida et Monia Lachhab, avec la participation de Myriam Catusse et Imed Melliti,

Placée sous la direction de Ridha Ben Amor, professeur de sociologie à l’Université de Tunis et membre du laboratoire TransLab (Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis), la publication est préfacée par Rachid Ouaissa, directeur du Merian Center for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM), et Mohamed Ali Ben Zina, chercheur principal au MECAM.

Fruit d’une collaboration entre le MECAM, l’Université de Tunis, le Laboratoire des études interdisciplinaires sur les transitions, les transformations et la transmission (TransLab) et la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université de Tunis (ISSHT), l’ouvrage propose une lecture renouvelée des formes d’opposition et d’engagement dans les sociétés arabes depuis 2011.

Adoptant une approche ascendante, il analyse les mécanismes de dénonciation sociale fondés sur des registres argumentatifs et normatifs, tout en examinant les pratiques de résistance, individuelles ou collectives, ouvertes ou discrètes, qui structurent les dynamiques d’engagement contemporaines, selon ses éditeurs.