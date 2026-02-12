Le chercheur universitaire syrien basé en Allemagne, Dr Housamedden Darwish, donnera les 17 et 18 février, au Centre arabe de recherches et d’études politiques (CAREP) de Tunis, deux conférences intellectuelles consacrées à la langue arabe, à la pensée contemporaine et à la notion d’État civil.

La première conférence, intitulée « Dans l’arabité douce : le dictionnaire historique de la langue arabe et l’Encyclopédie arabe – Arabica », se tiendra le mardi 17 février à 14h00. Elle sera suivie, le mercredi 18 février à la même heure, d’une seconde rencontre intitulée « L’État civil dans la pensée arabe (et occidentale) ».

Ouvertes au public, notamment aux intéressés par les questions intellectuelles et philosophiques, les deux conférences auront lieu au siège du centre, situé à Notre-Dame, dans la capitale. Elles seront modérées par le professeur Kacem Gharbi, docteur en philosophie contemporaine, chercheur au Centre d’études et de recherches économiques et sociales (CERES, Tunis), rédacteur en chef de la revue électronique Bulletin du Chercheur et membre du comité éditorial de la revue brésilienne Revue des Sciences Sociales.

Dr Darwich est éditeur scientifique de la section philosophie de l’Encyclopédie arabe (Arabica) au CAREP. Chercheur, écrivain et conférencier, il enseigne au département des langues et cultures du monde islamique à la faculté de philosophie de l’Université de Cologne, en Allemagne.

Titulaire d’un doctorat en philosophie (spécialité herméneutique) de l’Université Bordeaux III en France, il a occupé plusieurs fonctions académiques et de recherche dans des universités et centres scientifiques allemands. Il préside le conseil d’administration du Forum Tafakkur pour le dialogue et la culture en Allemagne.

Ses travaux portent sur la philosophie contemporaine, la pensée arabe moderne ainsi que les études islamiques et culturelles. Il a publié, dirigé et traduit de nombreux ouvrages en arabe, en français et en anglais.

Après une participation à la Foire internationale du livre de Tunis en 2023, il est revenu en Tunisie en 2024 pour d’autres conférences, sur invitation de l’Université de Tunis et de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al-Hikma.