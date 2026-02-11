En hausse de 36 %, les flux traités par Elyssa-RTGS témoignent d’une intensification des règlements interbancaires de gros montants et d’une confiance soutenue dans le système financier.
Souvent méconnu, Elyssa-RTGS joue un rôle central dans la stabilité financière. En 2025, les montants réglés via ce système atteignent 6,15 milliards de dinars, en progression de 36 %.
Cette hausse traduit une intensification des échanges interbancaires en temps réel, reflet d’une activité financière plus soutenue et d’un recours accru aux règlements sécurisés pour les opérations de gros montants.
Véritable colonne vertébrale du système de paiement, Elyssa-RTGS constitue un indicateur avancé de la liquidité bancaire et de la confiance interbancaire, deux éléments clés de la résilience financière.
EN BREF
Elyssa-RTGS est le système de règlement brut en temps réel assurant le transfert sécurisé des transactions interbancaires de gros montants. En 2025, il a traité 6,15 milliards de dinars, servant de pilier central pour la stabilité et la liquidité du système financier.
Elyssa-RTGS : c’est quoi ?
Qu’est-ce qu’Elyssa-RTGS ?
Elyssa-RTGS est un système de paiement utilisé uniquement par les banques pour régler entre elles des transactions de montants très élevés, en toute sécurité.
À qui s’adresse ce système ?
Il ne concerne ni les particuliers ni les commerçants. Il est réservé aux banques et aux institutions financières.
Que signifie “RTGS” ?
RTGS veut dire Règlement Brut en Temps Réel :
- Temps réel : la transaction est réglée immédiatement.
- Brut : chaque paiement est traité séparément, sans compensation.
À quoi sert concrètement Elyssa-RTGS ?
Il permet aux banques de se transférer des fonds importants pour :
- des opérations financières,
- des règlements institutionnels,
- des transactions interbancaires sensibles.
Pourquoi est-il si important pour l’économie ?
Parce qu’il garantit la sécurité, la rapidité et la confiance entre les banques.
Sans ce système, le fonctionnement normal du secteur financier serait fragilisé.
Que révèlent les chiffres de 2025 ?
En 2025, plus de 6 milliards de dinars ont été réglés via Elyssa-RTGS, en forte hausse.
Cela traduit une activité financière soutenue et une bonne confiance interbancaire.
Pourquoi le grand public n’en entend-il presque jamais parler ?
Parce qu’il fonctionne en arrière-plan.
Mais son bon fonctionnement est indispensable pour que les autres moyens de paiement (virements, cartes, mobile) soient fiables.
En une phrase, à quoi sert Elyssa-RTGS ?
👉 C’est le pilier invisible qui assure la stabilité et la sécurité du système bancaire.