En hausse de 36 %, les flux traités par Elyssa-RTGS témoignent d’une intensification des règlements interbancaires de gros montants et d’une confiance soutenue dans le système financier.

Souvent méconnu, Elyssa-RTGS joue un rôle central dans la stabilité financière. En 2025, les montants réglés via ce système atteignent 6,15 milliards de dinars, en progression de 36 %.

Cette hausse traduit une intensification des échanges interbancaires en temps réel, reflet d’une activité financière plus soutenue et d’un recours accru aux règlements sécurisés pour les opérations de gros montants.

Véritable colonne vertébrale du système de paiement, Elyssa-RTGS constitue un indicateur avancé de la liquidité bancaire et de la confiance interbancaire, deux éléments clés de la résilience financière.

