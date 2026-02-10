Le projet tunisien WEDTECT â€“ DripIn a remportÃ© le 3áµ‰ prix international lors de la cÃ©rÃ©monie mondiale de lâ€™Orange Summer Challenge 2025, mettant en lumiÃ¨re le talent et lâ€™innovation tunisienne dans le domaine du dÃ©veloppement durable.

WEDTECT â€“ DripIn est un systÃ¨me intelligent de dÃ©tection de fuites dâ€™eau, sâ€™appuyant sur lâ€™intelligence artificielle et le cloud, conÃ§u pour amÃ©liorer la gestion des ressources hydriques de maniÃ¨re durable et efficace.

Cette solution innovante permet de localiser rapidement les fuites dâ€™eau et dâ€™optimiser lâ€™utilisation des ressources, contribuant ainsi Ã la prÃ©servation de lâ€™eau, ressource prÃ©cieuse pour la Tunisie et le monde.

Le projet a Ã©galement Ã©tÃ© distinguÃ© au niveau national, remportant le premier prix de lâ€™Orange Summer Challenge (OSC) 2025 en Tunisie, grÃ¢ce Ã son approche novatrice combinant IA et capteurs connectÃ©s.

Lors de la cÃ©rÃ©monie internationale de lâ€™Orange Summer Challenge Afrique & Moyen-Orient, le premier prix international a Ã©tÃ© attribuÃ© au projet SafeGuard (Jordanie), tandis que le deuxiÃ¨me prix international est revenu au projet GazNika (Madagascar).

Cette double distinction, nationale et internationale, confirme le dynamisme et le savoir-faire des jeunes talents tunisiens dans le domaine des technologies durables et intelligentes, et souligne le rÃ´le de la Tunisie comme acteur innovant sur la scÃ¨ne mondiale.