Les travaux de la 18e session de la commission militaire mixte Tuniso-égyptienne, se sont achevés, aujourd’hui, lundi, au Caire.

S’exprimant lors d’une allocution prononcée à cette occasion, en présence des délégations de haut niveau des deux pays, le ministre de la Défense a mis l’accent sur les relations historiques solides et les liens fraternels entre les deux peuples frères, se félicitant de la convergence des positions des dirigeants des deux pays autour de la plupart des questions régionales et internationales et leur engagement commun en faveur des causes justes.

“Les mutations géopolitiques que connaît le monde d’aujourd’hui et la région arabe en particulier, commandent de conjuguer les efforts et de raffermir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, a fait savoir le ministre de la défense, mettant l’accent sur l’impératif “d’immuniser nos pays et sociétés et de préserver la sécurité nationale des deux pays face à ces défis récurrents”.

Shili s’est par ailleurs félicité de l’atmosphère positive ayant marqué le déroulement des travaux de la commission militaire mixte Tuniso-égyptienne, estimant que ces réunions sont une occasion propice pour explorer de nouveaux domaines de coopération militaire entre les deux pays frères.

Il a, à ce propos, affirmé que la tenue périodique de ces réunions ainsi que la mise en œuvre à temps des différentes activités et résultats obtenus témoignent de l’engagement des deux parties à élever leur coopération bilatérale au rang de “partenariat actif, durable et solidaire” pour englober de nouveaux domaines tels que la recherche scientifique, la santé militaire, le transfert de connaissances et de technologies, le développement de l’industrie militaire et les échanges de visites entre les hautes écoles militaires des deux pays.

De son côté, le ministre égyptien s’est dit satisfait du succès de l’actuelle session et des discussions riches qui se sont tenues entre les délégations des deux pays, se félicitant des relations de coopération fructueuses et distinguées entre les deux pays frères.

Il a également réaffirmé la volonté des deux parties d’oeuvrer à instaurer une coopération militaire fondée sur des intérêts communs, mettant l’accent sur l’importance des résultats issus des travaux de la commission militaire mixte Tuniso-égyptienne et son rôle dans l’impulsion et la diversification de cette coopération bilatérale.

Il convient de rappeler que la session actuelle de la commission militaire mixte Tuniso-égyptienne s’est tenue du 7 au 9 février courant, avec la participation de délégations de haut niveau des deux pays.

La Commission militaire mixte Tuniso-égyptienne tient ses réunions annuellement par alternance entre les deux pays.

La session précédente de la commission a été accueillie par la Tunisie au mois de novembre 2025.