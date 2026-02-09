Un nouvel espace de loisirs et de divertissement a été inauguré officiellement lundi dans la délégation d’El Ksar par le gouverneur de Gafsa.

Le coût de ce projet, dont les travaux ont été suspendus depuis 2019, en raison de difficultés financières, a atteint 1,5 million de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, le secrétaire général de la municipalité d’El Ksar Hellal Mlouh.

S’étendant sur une superficie de 220 mètres carrés, cet espace comprend notamment des salles pour activités culturelles, des ateliers d’animation, une unité de soins de santé ainsi que des bureaux administratifs.