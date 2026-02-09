L’Office National de l’Artisanat (ONA) participe au Salon mondial des biens de consommation “Ambiente”, salon incontournable des tendances lifestyle, qui se tient à Francfort en Allemagne, du 6 au 10 février 2026.

L’ONA est représenté par cinq entreprises artisanales installées respectivement dans les gouvernorats de Tunis, Nabeul et Monastir. Les participants ont été regroupés dans un stand ayant une forme géométrique en adéquation avec les spécificités des métiers des arts de la table.

Selon un communiqué publié par l’ONA, l’espace a enregistré un fort engouement de la part des visiteurs du salon, en particulier des professionnels qui cherchent à nouer des coopérations.