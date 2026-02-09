La commémoration du 68ᵉ anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef par la Tunisie et l’Algérie constitue une occasion de raviver une des pages les plus marquantes de l’histoire de la lutte commune des deux peuples.

C’est aussi une opportunité pour s’inspirer des plus hautes valeurs de solidarité, d’entraide et de fraternité issues des sacrifices partagés, a fait savoir la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzri.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée, dimanche, en présence de plusieurs hauts responsables algériens, dont notamment, le premier ministre, Sifi Ghrieb, la cheffe du gouvernement a ajouté que cette commémoration traduit la profondeur des liens historiques et fraternels entre les deux pays, enracinés dans la mémoire collective des peuples tunisien et algérien, en hommage aux sacrifices des martyrs des deux nations.

« Le sang mêlé des Tunisiens et des Algériens sur cette terre sacrée a façonné une relation exceptionnelle entre deux peuples ayant mené une même épopée de lutte, partagé les souffrances du combat et les espoirs de libération, et fait front uni face au colonialisme », a-t-elle encore ajouté dans communiqué de la présidence du gouvernement.

Elle a en outre estimé que ces liens historiques “profonds et solides” constituent une base essentielle pour bâtir des relations fraternelles fortes et un “partenariat stratégique” ouvrant de larges perspectives de coopération fructueuse et renforçant un partenariat bilatéral efficace dans divers domaines.

Zenzri a ajouté que la visite du Premier ministre algérien et de la délégation l’accompagnant illustre la volonté politique sincère des dirigeants des deux pays, le président de la République, Kaïs Saïed, et le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, de consolider davantage les relations de fraternité, de voisinage et de coopération et de les hisser aux plus hauts paliers au service de l’intégration économique, de la solidarité fraternelle ainsi que la sécurité et la stabilité des deux pays.

La cheffe du gouvernement a, dans ce contexte, affirmé que les relations Tuniso-algériennes connaissent aujourd’hui l’une de leurs meilleures phases sous la conduite du président, Kaïs Saïed, et de son homologue algérien à la faveur de la convergence des vues et des positions et à la coordination permanente sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, lit-on de même source.

Elle a ajouté que la récente visite du Président Kaïs Saïed en Algérie, les 3 et 4 septembre 2025, à l’occasion de l’ouverture de la quatrième édition de la Foire africaine du commerce intra-africain, a constitué une nouvelle étape dans le processus de coopération fraternelle entre les deux pays, confirmant ainsi la détermination constante des deux dirigeants à poursuivre l’action commune afin de hisser la coopération Tuniso-algérienne au rang d’un partenariat stratégique de haut niveau dans tous les domaines, au service des intérêts communs et à travers des projets concrets, réalisables et à impact économique et social tangible, bénéfiques aux citoyens des deux pays.

Elle a souligné que la 23ᵉ session de la Grande Commission mixte tuniso-algérienne, tenue à Tunis le 12 décembre 2025, a constitué une étape charnière dans les relations bilatérales, compte tenu de la qualité de ses résultats et recommandations, couronnés par la signature de 25 accords couvrant divers domaines et traduisant le niveau avancé de la coopération bilatérale ainsi que la volonté ferme des deux chefs d’État d’élever cette coopération au stade de l’intégration stratégique.

Dans ce cadre, elle a insisté sur la nécessité d’un suivi assidu de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de cette session, selon une approche participative afin de les convertir rapidement en projets concrets et programmes de coopération dans les secteurs prioritaires à fort impact économique et social, notamment le commerce, l’énergie, le développement des zones frontalières et le renforcement de la sécurité hydrique et alimentaire, selon un calendrier précis.

Elle a affirmé que la concrétisation de ces recommandations permettra une avancée qualitative et un nouvel élan vers un partenariat stratégique global et solidaire fondé sur la confiance mutuelle et la complémentarité des potentialités face aux défis communs actuels et futurs.

Elle a également indiqué que la conclusion d’un accord de partenariat économique et de libre-échange global entre les deux pays contribuerait à renforcer l’intégration économique, à faciliter la circulation des biens et des services, à élargir les perspectives d’investissement commun et à soutenir la croissance au bénéfice des deux peuples et au service du partenariat stratégique bilatéral.

Elle a, dans ce contexte, exprimé l’aspiration de la Tunisie à renforcer davantage la coopération dans les secteurs de l’énergie et des mines, considérés comme stratégiques et vitaux pour les deux pays, recommandant de mettre sur pied des visions nouvelles et pragmatiques dans les domaines de la production, du transport et du stockage de l’énergie ainsi que de l’exploitation des ressources minières permettant de contribuer à la sécurité énergétique et à la transition énergétique des deux pays.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a réaffirmé le caractère stratégique du développement des zones frontalières, en tant qu’espace d’intégration économique et sociale, soulignant la nécessité d’en faire un axe permanent des relations bilatérales, compte tenu de son importance pour réduire les disparités régionales, stimuler l’investissement, créer des emplois et renforcer la sécurité et la stabilité, apprend-on de même source.

Revenant sur la coopération sécuritaire et militaire entre la Tunisie et l’Algérie, la cheffe du gouvernement a qualifié cette coopération “d’exemple à suivre” en matière de coopération bilatérale réussie et constitue “un rempart solide” face aux menaces communes, notamment le terrorisme, la contrebande, la criminalité transfrontalière et la migration irrégulière.

De son côté, le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb a affirmé que la commémoration des événements de Sakiet Sidi Youssef constitue une occasion solennelle pour rendre hommage aux sacrifices des martyrs pour la libération et l’indépendance, soulignant la profondeur des liens de fraternité unissant les deux peuples et dénonçant la brutalité du colonialisme français.

« Cette commémoration est un moment de réflexion et de mobilisation afin de préserver l’héritage des martyrs et de renforcer la coopération bilatérale pour réaliser le partenariat stratégique souhaité, conformément aux aspirations des présidents Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed », a-t-il souligné.

Sifi a aussi estimé que les résultats de la 23ᵉ session de la Grande Commission mixte ainsi que les accords de partenariat économique signés entre les entreprises tunisiennes et algériennes, illustrent le niveau avancé des relations bilatérales et les opportunités prometteuses à exploiter.

Il a enfin souligné que le développement des zones frontalières constitue l’une des priorités majeures de coopération en hommage aux sacrifices de leurs populations, appelant à ce propos à la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets convenus.

“Le devoir de fidélité aux martyrs incombe aux deux pays d’oeuvrer à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes générations et à transformer les frontières communes en véritables espaces de développement, de prospérité et de bien-être partagé”, a-t-il conclu.