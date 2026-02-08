La 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine, disputée de vendredi à dimanche, a été marquée par plusieurs chocs décisifs pour la qualification aux quarts de finale.
L’Espérance de Tunis s’est inclinée à Bamako face au Stade Malien (1-0), tandis que Pyramids a frappé fort au Nigeria. De son côté, Al Ahly a été tenu en échec en Algérie par la JS Kabylie.
Rappel : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Vendredi 6 février 2026
MC Alger (ALG) – Al Hilal (SDN) : 2-1
Samedi 7 février 2026
Power Dynamos (ZAM) – RS Berkane (MAR) : 2-0
Petro Atlético (ANG) – Simba SC (TAN) : 1-1
AS FAR (MAR) – Young Africans (TAN) : 1-0
JS Kabylie (ALG) – Al Ahly (EGY) : 0-0
Dimanche 8 février 2026
St Eloi Lupopo (RDC) – Mamelodi Sundowns (RSA) : 1-1
Rivers United (NGR) – Pyramids (EGY) : 1-4
Stade Malien (MLI) – Espérance de Tunis (TUN) : 1-0