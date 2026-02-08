La 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine, disputée de vendredi à dimanche, a été marquée par plusieurs chocs décisifs pour la qualification aux quarts de finale.

L’Espérance de Tunis s’est inclinée à Bamako face au Stade Malien (1-0), tandis que Pyramids a frappé fort au Nigeria. De son côté, Al Ahly a été tenu en échec en Algérie par la JS Kabylie.

Rappel : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Vendredi 6 février 2026

MC Alger (ALG) – Al Hilal (SDN) : 2-1

Samedi 7 février 2026

Power Dynamos (ZAM) – RS Berkane (MAR) : 2-0

Petro Atlético (ANG) – Simba SC (TAN) : 1-1

AS FAR (MAR) – Young Africans (TAN) : 1-0

JS Kabylie (ALG) – Al Ahly (EGY) : 0-0

Dimanche 8 février 2026

St Eloi Lupopo (RDC) – Mamelodi Sundowns (RSA) : 1-1

Rivers United (NGR) – Pyramids (EGY) : 1-4

Stade Malien (MLI) – Espérance de Tunis (TUN) : 1-0