Les rencontres disputées dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 ont été marquées par le nul du Club Africain à Sfax (1-1), tandis que JS Omrane et le CA Bizertin ont réalisé de précieuses victoires dans la course au maintien.

Au stade Taïeb Mhiri, le CS Sfaxien a ouvert le score sur penalty par Hichem Baccar (14e sp), avant que le Club Africain n’arrache l’égalisation en fin de match grâce à Sadok Kaddida (86e). Un point qui permet aux Clubistes de conserver la tête du classement.

Au Zouiten, JS Omrane a dominé ES Métlaoui (2-1) grâce à des buts de Ouday Belhaj (29e) et Bilel Mgannem (34e). Oussema Bahri a réduit l’écart pour les visiteurs (58e).

À Bizerte, le CA Bizertin a décroché une victoire capitale face à US Ben Guerdane (1-0), sur un but tardif de Momar Diop (88e).

À noter que le match Espérance de Tunis – Stade Tunisien a été reporté.

Résultats de dimanche

JS Omrane – ES Métlaoui : 2-1

CA Bizertin – US Ben Guerdane : 1-0

CS Sfaxien – Club Africain : 1-1

Rappel des résultats de samedi

AS Marsa – JS Kairouan : 1-2

Olympique Béja – AS Soliman : 1-0

Etoile du Sahel – US Monastir : 1-0

ES Zarzis – AS Gabès : 0-1

Classement actualisé

Club Africain – 42 pts (20 m)

Espérance ST – 40 pts (18 m)

Stade Tunisien – 38 pts (19 m)

CS Sfaxien – 36 pts (20 m)

US Monastir – 33 pts (20 m)

Etoile du Sahel – 27 pts (20 m)

ES Zarzis – 26 pts (20 m)

ES Métlaoui – 26 pts (20 m)

JS Omrane – 25 pts (20 m)

US Ben Guerdane – 24 pts (20 m)

CA Bizertin – 23 pts (20 m)

AS Marsa – 22 pts (20 m)

JS Kairouan – 20 pts (20 m)

Olympique Béja – 18 pts (20 m)

AS Gabès – 16 pts (20 m)

AS Soliman – 13 pts (19 m)