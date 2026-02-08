Les rencontres disputées dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 ont été marquées par le nul du Club Africain à Sfax (1-1), tandis que JS Omrane et le CA Bizertin ont réalisé de précieuses victoires dans la course au maintien.
Au stade Taïeb Mhiri, le CS Sfaxien a ouvert le score sur penalty par Hichem Baccar (14e sp), avant que le Club Africain n’arrache l’égalisation en fin de match grâce à Sadok Kaddida (86e). Un point qui permet aux Clubistes de conserver la tête du classement.
Au Zouiten, JS Omrane a dominé ES Métlaoui (2-1) grâce à des buts de Ouday Belhaj (29e) et Bilel Mgannem (34e). Oussema Bahri a réduit l’écart pour les visiteurs (58e).
À Bizerte, le CA Bizertin a décroché une victoire capitale face à US Ben Guerdane (1-0), sur un but tardif de Momar Diop (88e).
À noter que le match Espérance de Tunis – Stade Tunisien a été reporté.
Résultats de dimanche
JS Omrane – ES Métlaoui : 2-1
CA Bizertin – US Ben Guerdane : 1-0
CS Sfaxien – Club Africain : 1-1
Rappel des résultats de samedi
AS Marsa – JS Kairouan : 1-2
Olympique Béja – AS Soliman : 1-0
Etoile du Sahel – US Monastir : 1-0
ES Zarzis – AS Gabès : 0-1
Classement actualisé
Club Africain – 42 pts (20 m)
Espérance ST – 40 pts (18 m)
Stade Tunisien – 38 pts (19 m)
CS Sfaxien – 36 pts (20 m)
US Monastir – 33 pts (20 m)
Etoile du Sahel – 27 pts (20 m)
ES Zarzis – 26 pts (20 m)
ES Métlaoui – 26 pts (20 m)
JS Omrane – 25 pts (20 m)
US Ben Guerdane – 24 pts (20 m)
CA Bizertin – 23 pts (20 m)
AS Marsa – 22 pts (20 m)
JS Kairouan – 20 pts (20 m)
Olympique Béja – 18 pts (20 m)
AS Gabès – 16 pts (20 m)
AS Soliman – 13 pts (19 m)