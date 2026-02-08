L’Espérance de Tunis s’est inclinée dimanche à Bamako face au Stade Malien (1-0), lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique (Groupe D). Un revers qui complique la course au quart de finale avant la dernière journée.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Daouda Coulibaly (54e), offrant aux Maliens une victoire synonyme de qualification assurée en tant que leaders du groupe.

La veille, à Luanda, Petro Atlético et Simba SC s’étaient neutralisés (1-1), un résultat qui maintient totalement le suspense pour le second billet qualificatif.

Classement après 5 journées

Stade Malien – 11 pts (qualifié)

Espérance ST – 6 pts

Petro Atlético – 6 pts

Simba SC – 2 pts

L’Espérance et Petro Atlético se retrouvent à égalité parfaite (6 pts) et se disputeront la qualification lors d’un duel direct à Radès à la 6e journée.

Les résultats de la J5

Stade Malien – Espérance ST : 1-0

Petro Atlético – Simba SC : 1-1

Ce qu’il reste à jouer (13 février)

Espérance ST – Petro Atlético

Simba SC – Stade Malien

Enjeu clair pour les Sang et Or

L’équation est simple : l’Espérance devra battre Petro Atlético pour valider son billet en quarts. Tout autre résultat mettrait les Tunisiens à la merci du goal-average et des confrontations directes.