Solide face à Majorque (3-0) au Camp Nou, le FC Barcelone a conforté sa place de leader du championnat d’Espagne samedi, repoussant provisoirement le Real Madrid à quatre points.

Les Blaugrana ont signé une onzième victoire en onze matches à domicile grâce à Robert Lewandowski (29e), Lamine Yamal (61e) et le jeune Marc Bernal (83e). Très actif, Marcus Rashford a pesé dans toutes les phases offensives.

Gêné en début de saison par une pubalgie, Lamine Yamal confirme son retour en forme avec un cinquième but en cinq matches. À seulement 18 ans, il franchit la barre symbolique des 40 buts sous le maillot barcelonais.

Privé de Pedri et Raphinha, Hansi Flick a profité de cette avance pour ménager ses cadres en vue du choc contre l’Atlético Madrid, jeudi, en demi-finale aller de la Coupe du Roi.

Le Real sous pression

Le Barça (58 points) enchaîne avec une 17e victoire lors de ses 18 dernières sorties toutes compétitions confondues et met la pression sur le Real Madrid (54 points), attendu dimanche soir (21h00) à Valence. Les Madrilènes seront privés de Vinicius Jr (suspension), ainsi que de Bellingham et Rodrygo (blessures).

Deux matches reportés

Plus tôt samedi, la rencontre entre le Rayo Vallecano et Oviedo a été reportée en raison de l’état impraticable de la pelouse de Vallecas. Le club asturien a exprimé sa colère et réclame une victoire par forfait.