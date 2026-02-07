Petro Atlético et Simba SC se sont quittés sur un nul (1-1), samedi à Luanda, pour le compte de la 5e journée du groupe D de la Ligue des champions d’Afrique. Un résultat qui relance les équilibres avant le choc de dimanche entre le Stade Malien et l’Espérance de Tunis à Bamako (17h00).
Les Angolais ont ouvert le score tôt par Pedro Pinto (13e). Réduit à dix dès la 40e minute, Simba SC a pourtant arraché l’égalisation en fin de match grâce à Anicet Alain Oura (82e).
Un classement resserré avant Stade Malien – EST
Avec ce nul, Petro Atlético rejoint provisoirement l’Espérance de Tunis à la deuxième place avec 6 points chacun. Le Stade Malien reste leader avec 8 points, tandis que Simba ferme la marche avec 2 points après cinq matches.
L’autre rencontre du groupe opposera dimanche le Stade Malien à l’Espérance ST, un match clé dans la course à la qualification.
Résultats de la 5e journée
Petro Atlético – Simba SC : 1-1
Stade Malien – Espérance ST : dimanche 8 février (17h00)
Rappel des journées précédentes
4e journée
Petro Atlético – Stade Malien : 0-0
Simba SC – Espérance de Tunis : 2-2
3e journée
Espérance de Tunis – Simba SC : 1-0
Stade Malien – Petro Atlético : 2-0
2e journée
Petro Atlético – Espérance de Tunis : 1-1
Stade Malien – Simba SC : 2-1
1re journée
Espérance de Tunis – Stade Malien : 0-0
Simba SC – Petro Atlético : 1-2
Classement
Stade Malien — 8 pts (4 j)
Espérance ST — 6 pts (4 j)
Petro Atlético — 6 pts (5 j)
Simba SC — 2 pts (5 j)
Reste à jouer (J6 – 13 février)
Espérance ST – Petro Atlético
Simba SC – Stade Malien