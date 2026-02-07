’Étoile Sportive du Sahel reçoit l’Union Sportive de Monastir au stade Olympique de Sousse dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1 tunisienne (saison 2024-2025).

Cette rencontre met aux prises deux équipes proches au classement. L’US Monastir occupe la 5e place avec 33 points, tandis que l’ESS pointe à la 6e position avec 30 points après 16 matchs disputés. Un duel important dans la course au haut du tableau.

Où se joue le match ?

Stade : Olympique de Sousse

Ville : Sousse

Date et heure

Dimanche 2 février 2025

Coup d’envoi : 14h00

Sur quelles chaînes suivre le direct ?

Le match sera diffusé en direct sur :

Watania 1

Al Kass One

Diwan Sport