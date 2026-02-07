Le FC Barcelone reçoit le Real Majorque, samedi 7 février 2026 au Camp Nou, pour le compte de la 23e journée de Liga. Une rencontre aux enjeux opposés entre le leader du championnat et une formation engagée dans la lutte pour le maintien.

En tête du classement avec 55 points, le Barça aborde ce rendez-vous avec confiance, fort d’une série positive marquée par quatre victoires lors de ses cinq dernières sorties. Les Catalans affichent une attaque efficace, avec 15 buts inscrits sur cette période.

À l’inverse, le Real Majorque, 18e avec 21 points, traverse une phase délicate. Le club n’a remporté qu’un seul match sur ses cinq dernières rencontres, concédant dix buts pour six marqués.

Les confrontations récentes entre les deux équipes tournent nettement à l’avantage des Blaugranas : Majorque ne s’est pas imposé lors des cinq derniers duels, avec quatre défaites et un nul.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 16h15.

Match : FC Barcelone – Real Majorque

Compétition : Liga, 23e journée

Date : Samedi 7 février 2026

Heure : 16h15

Stade : Camp Nou