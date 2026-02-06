Le taux d’avancement des travaux du complexe culturel de la Nouvelle Médina, dans le gouvernorat de Ben Arous, a franchi la barre des 70 %, a déclaré, jeudi, la déléguée régionale des Affaires culturelles, Hayet Fathalli Aloui, au correspondant de la TAP dans la région.

Lancé en octobre 2019, le projet a subi des retards importants après l’annulation du contrat avec l’entreprise initiale et plusieurs relances d’appels d’offres pour permettre la reprise des travaux.

Les travaux de finition ont repris en février 2025, après un réajustement du budget total qui s’élève désormais à 5 millions 30 861 dinars. Une nouvelle entreprise a été mandatée pour mener à bien le chantier.

Le suivi des travaux a été effectué lors d’une réunion de travail, le 19 décembre dernier, en présence des parties prenantes, incluant les concepteurs, des représentants de la Direction régionale de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire de Ben Arous, ainsi que de la délégation régionale des Affaires culturelles.

Le complexe, d’une superficie totale de 3 272 m², comprendra une salle de spectacles de 500 places, deux salles de danse d’environ 100 m² chacune, quatre vestiaires, des salles polyvalentes pour les clubs de musique, les arts plastiques et les créations numériques, en plus d’un espace administratif, un hall d’accueil et un café culturel.

Ce projet, une fois achevé, constituera un pôle culturel majeur pour le quartier de la Nouvelle Médina, destiné à promouvoir les arts et à offrir aux habitants un espace d’expression artistique diversifié.