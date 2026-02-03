Une conférence nationale sur l’élaboration d’une stratégie nationale de protection de l’établissement éducatif contre la violence a été ouverte, mardi à l’Académie diplomatique de Tunis, en présence du ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, de représentants de plusieurs ministères, de l’UNICEF, ainsi que d’enseignants, d’experts et d’acteurs de la société civile.

Cette rencontre s’inscrit dans un processus de réforme visant à instaurer une approche préventive et participative pour faire face aux violences en milieu scolaire et garantir un environnement éducatif sécurisé et propice à l’apprentissage.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Éducation a souligné que la réussite de cette stratégie repose sur la coordination entre tous les partenaires et intervenants, l’identification des responsabilités et la mise en place de mécanismes d’évaluation.

Il a, dans cadre, réaffirmé l’engagement de son département à assurer aux élèves un cadre respectueux, fondé sur le dialogue, le respect mutuel et le rejet de toute forme de violence.

Le ministre a également mis l’accent sur le rôle de la famille, de la société civile et des médias dans la prévention, appelant à renforcer la communication avec les établissements scolaires et à promouvoir une culture de sensibilisation responsable.

De son côté, le représentant de l’UNICEF en Tunisie, Michel Le Pechoux, a estimé que le lancement de ce processus de réforme constitue une étape nécessaire, rappelant les résultats d’une étude nationale faisant état d’une forte exposition des élèves aux violences psychologiques et physiques, ainsi que de répercussions sur la santé mentale et le décrochage scolaire.

Il a plaidé pour une stratégie articulée autour de la prévention, de la vigilance, de la prise en charge et d’une gouvernance efficace.

Par ailleurs, dans une intervention enregistrée, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la violence contre les enfants, Najat Maalla M’jid, a salué l’engagement de la Tunisie et exprimé la disposition des Nations unies à accompagner la mise en œuvre de la future stratégie nationale.

Pour sa part, le représentant du ministère de l’Intérieur, Issam Jaffala, a présenté un exposé sur les activités du ministère visant à sécuriser l’environnement des établissements éducatifs, à dissuader toutes les formes de violence et de criminalité, et à lutter contre les stupéfiants.

Il a également mis en lumière les efforts déployés pour l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’intention des élèves et de leurs parents sur les dangers des comportements violents et à risque, soulignant l’importance de la coordination entre les services de sécurité et les institutions éducatives afin d’assurer une intervention rapide et efficace en cas de dépassements.

.