La Tunisie a été élue à l’unanimité par les pays africains pour occuper un siège au sein du groupe de contact chargé de définir les orientations politiques et les activités du Forum intergouvernemental science-politique sur les produits chimiques, les déchets et la pollution, au titre de la période intersession.

Cette décision a été prise lors de la séance d’ouverture de la première session plénière du Forum, tenue le lundi 2 février à Genève, sous la présidence du Chili.

La délégation tunisienne, composée de membres de la mission permanente de la Tunisie à Genève et d’un représentant du ministère de l’Environnement, prend part aux travaux du Forum, qui se poursuivront jusqu’au 6 février.

Cette session a pour objectif de finaliser plusieurs documents clés, notamment le règlement intérieur des plénières, les modalités d’élaboration et de présentation des rapports scientifiques du Groupe, la composition de son bureau pour la prochaine réunion, ainsi que les dispositions financières y afférentes.

Selon la représentation permanente de la Tunisie à Genève, cette mission permettra au pays de contribuer activement à l’orientation des futures actions et politiques scientifiques internationales en matière de gestion des produits chimiques, des déchets et de la pollution.