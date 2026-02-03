Le Paris Saint-Germain a décidé d’activer la clause d’achat de l’attaquant tunisien Khalil Ayari, a annoncé Badreddine Nasfi, porte-parole du Stade Tunisien. La transaction est estimée à environ un million d’euros.

Le joueur, âgé de 21 ans, avait rejoint le club parisien sous forme de prêt d’une saison avec une option d’achat valable jusqu’en juin 2026. Après sa période d’adaptation avec l’équipe première, le PSG a choisi de sécuriser définitivement ses services dès le mercato hivernal en cours.

Un profil offensif prometteur

Excentré gaucher, Ayari est formé au centre de formation du Stade Tunisien. Il a brillé avec les sélections jeunes, participant notamment à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans en Égypte, du 27 avril au 18 mai 2025.

Sa progression a été rapide : il a été convoqué en juin 2025 par l’équipe nationale A pour deux matchs amicaux contre le Burkina Faso à Radès et le Maroc à Fès. Plus récemment, il figurait sur la liste des joueurs appelés pour les deux rencontres amicales contre l’Égypte, les 6 et 9 septembre à Ismaïlia.

Une étape importante pour sa carrière

Le transfert au PSG représente un tournant majeur pour Ayari, qui rejoint un club leader du championnat de France et champion d’Europe en titre. Sa polyvalence sur le côté gauche et sa capacité à s’intégrer au jeu offensif du club parisien en font un renfort stratégique pour la seconde moitié de la saison.

La direction du Stade Tunisien a salué la décision du PSG et rappelé la qualité de sa formation, qui a permis à Ayari de franchir les différentes étapes menant à une carrière professionnelle en Europe. Le jeune attaquant tunisien s’apprête désormais à évoluer dans un environnement compétitif et médiatisé, avec des ambitions tant nationales qu’internationales.