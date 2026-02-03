L’organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées et le commissariat régional de la femme et de la famille à Bizerte ont signé, samedi dernier, un accord de partenariat et de coopération en faveur des personnes âgées, des femmes et des enfants en situation de handicap en vue de renforcer leur intégration dans la vie publique, a souligné le président de l’organisation Yosri Mezzati.

Mezzati a indiqué, lundi, dans une déclaration à la TAP que cet accord stipule l’élaboration de mécanismes permettant de renforcer les programmes éducatifs et de loisirs pour les personnes, âgées, l’autonomisation économique des femmes et d’éviter les difficultés d’intégration scolaire pour les enfants.

Il a précisé que la signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale pour les personnes âgées, qui sera annoncée au cours de ce mois.

Le président de l’organisation a noté que, cette stratégie a été axée sur les changements climatiques, la protection sociale, la numérisation, les loisirs, la culture et la mise en place de législations, ciblant principalement les personnes âgées à la retraite et les personnes en situation de handicap.

À noter qu’en marge de la signature de cet accord au siège de la délégation de Bizerte Nord, un atelier de réflexion a été organisé sur la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les personnes âgées, dans le cadre des orientations nationales visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et à renforcer leur intégration sociale.

Au cours de cet atelier, des conférences ont été présentées sur plusieurs thèmes dont notamment le rôle des technologies dans la prise en charge des personnes âgées (maladie d’Alzheimer, assistance à distance, suivi intelligent) le logement intelligent en tant que choix stratégique pour une vie décente et autonome et le renforcement du cadre juridique pour la protection des personnes âgées.