Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé que la célébration de la Fête du Printemps chinois au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture a offert au public tunisien une véritable occasion de voyager virtuellement en Chine, à travers un patchwork artistique à la fois riche et spectaculaire.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse, le ministre a indiqué que cette soirée culturelle a constitué un espace privilégié de dialogue et de rencontre entre les cultures tunisienne et chinoise. Il a souligné que le choix de la Tunisie pour accueillir une telle manifestation reflète sa position stratégique en tant que passerelle vers le continent africain et porte d’entrée sur la Méditerranée, ouverte sur le Moyen-Orient, dans un contexte où la Route de la Soie s’étend à travers l’Afrique.

Mohamed Ali Nafti a précisé que le spectacle a proposé un aperçu du patrimoine culturel et civilisationnel chinois, enrichi d’une touche de modernité, traduisant ainsi la profondeur et la diversité de l’expérience civilisationnelle de la Chine. Il a ajouté que les relations tuniso-chinoises se distinguent par leur solidité et connaissent un développement notable dans plusieurs domaines, notamment économique, commercial, culturel et artistique, soulignant que les projets mixtes entre les deux pays constituent un témoignage concret de cette coopération.

Dans le même contexte, le ministre a évoqué les relations arabo-chinoises, estimant que la Chine a fait le choix d’être un partenaire et un ami du monde arabe, une orientation accueillie favorablement par la Ligue des Etats arabes et l’ensemble des pays arabes. Il a exprimé sa conviction que le Sommet arabo-chinois représente une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération entre les deux parties et dans l’élaboration d’une compréhension commune des défis actuels, notamment ceux liés aux questions du Moyen-Orient et de la Palestine.

Il a par ailleurs affirmé que la culture demeure un levier essentiel pour renforcer le rapprochement entre les peuples, aux côtés des projets économiques et artistiques menés par la Chine à l’échelle mondiale, dans la région arabe et en Afrique, contribuant ainsi à consolider les relations d’amitié et de coopération entre la Chine et les pays arabes, et plus particulièrement entre la Tunisie et la Chine.