Les relations économiques entre la Tunisie et la Jordanie ont connu une croissance remarquable, a indiqué l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie, Moufida Zribi, soulignant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint des chiffres records en 2025.

Les échanges commerciaux ont dépassé, en effet, pour la première fois dans l’histoire des relations bilatérales, le seuil des 150 millions de dinars (MD), enregistrant ainsi une croissance de 6,5 %.

Dans une interview accordée à l’Agence TAP, l’ambassadrice a précisé que cette évolution est également perceptible au niveau du rapprochement entre les niveaux d’exportation et d’importation, ce qui reflète la maturité du partenariat entre les deux parties. Elle a souligné que le rapprochement entre les dirigeants et les peuples des deux pays constitue la garantie fondamentale pour poursuivre sur cette tendance haussière.

L’objectif, a-t-elle dit, est de remporter le pari de la concurrence internationale et de parvenir à l’intégration économique souhaitée.

En dépit de ce succès, réalisé grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées, notamment l’action continue de la mission diplomatique et de la représentation commerciale tunisienne à Amman, Zribi a souligné que les prévisions dépassent les réalisations, faisant savoir que les opportunités d’exportation inexploitées sur le marché jordanien sont estimées à environ 40 MD.

Dans ce contexte, l’action est focalisée sur la diversification des exportations tunisiennes vers le Royaume hachémite de Jordanie, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les matériaux de construction, les produits sanitaires, les équipements électriques, les pièces de rechange pour les automobiles et composants fabriqués en Tunisie, l’habillement, le cuir et les chaussures, ainsi que le secteur des services et du tourisme.

Elle a également souligné l’importance de développer les exportations des industries agroalimentaires, qui représentent actuellement plus de 38 % du total des exportations tunisiennes vers la Jordanie.

En contrepartie, les importations tunisiennes des médicaments et d’équipements médicaux provenant de la Jordanie, dépassent 63% du total des importations tunisiennes, ce qui permet de fournir des médicaments de haute qualité. Le développement des échanges commerciaux s’inscrit également dans un cadre visant à établir des partenariats économiques fondés sur l’intégration et l’intérêt commun, selon une approche gagnant-gagnant pour les deux parties.

Cette approche, a-t-elle précisé, ne se limite pas à la satisfaction des besoins des marchés locaux, mais elle devra cibler l’exploration d’opportunités d’accès en commun, aux marchés régionaux, continentaux et multipartites.

Cela aura lieu en bénéficiant de la position stratégique des deux pays, en tant que plateformes économiques centrales dans leur environnement géographique, selon l’ambassadrice.

La Tunisie représente le portail stratégique de la Jordanie vers les marchés africains, tandis que la Jordanie constitue la plateforme idéale pour l’accès des produits tunisiens aux marchés du Moyen-Orient. Les deux pays peuvent également tirer profit des accords commerciaux qui leur accordent des privilèges pouvant même renforcer la compétitivité de leurs produits.

Il s’agit également de développer des zones industrielles des deux pays, pour les amener au niveau d’un partenariat pilote.

Le cadre juridique régissant les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Jordanie repose sur une série d’accords régionaux importants. Il s’agit notamment de l’accord de la Grande Zone arabe de libre-échange et l’accord d’Agadir, qui permettent la circulation des produits entre les deux pays, sans droits de douane, ce qui constitue une base solide pour renforcer les échanges commerciaux, selon l’ambassadrice.