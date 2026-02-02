l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé une nouvelle série de rencontres intitulée « Artistes du monde, invités à l’ICESCO » Dans le cadre des activités du Forum de l’ICESCO « La culture pour repenser le monde ».

Cette initiative vise à mettre la créativité artistique au service du renforcement du dialogue interculturel, à travers l’accueil de figures contemporaines de l’art contribuant à enrichir le débat civilisationnel et à réaffirmer la place de l’art en tant que langage universel de paix et de coexistence indique l’ICESCO sur son site en ligne.

La première session de cette série, tenue le jeudi 29 janvier 2026, a été inaugurée par Dr Mohamed Zinelabidine, Chef du Secteur de la Culture à l’ICESCO et ancien ministre des affaires culturelles. Dans son allocution, il a mis en avant que cette série s’inscrit dans la vision du Forum visant à faire de la culture un espace d’action et de réflexion, soulignant que les artistes ne sont pas de simples créateurs, mais de véritables partenaires dans la transmission des messgaes et des savoirs et le renforcement des liens entre les peuples, ajoute la même source.

Les travaux de la session ont ensuite débuté avec l’accueil, par visioconférence, de deux figures de premier plan de la scène artistique internationale à savoir Amadi Lagha, chanteur d’opéra international, et Manuel Delgado, guitariste de flamenco et compositeur espagnol. Chacun d’eux a présenté son parcours et son expérience artistiques dans le cadre d’un échange interactif avec les participants.

Dans son intervention, Amadi Lagha a passé en revue sur son parcours académique et artistique, façonné entre la Tunisie, la France et l’Italie, s’arrêtant sur la nécessité de renouveler les approches de l’enseignement musical afin d’offrir aux artistes émergents un espace plus large de liberté et d’innovation.

Pour sa part, Manuel Delgado a présenté son parcours, profondément enraciné dans le patrimoine andalou, qu’il a construit au fil d’une formation suivie dans plusieurs villes européennes. Il a souligné que la fidélité à l’identité artistique ne s’oppose pas à l’ouverture, affirmant que la musique possède une capacité unique à tisser des passerelles entre les cultures.

La session a été animée par M. Frédéric Jambu, expert en diplomatie culturelle à l’ICESCO, qui a présenté le cadre général de ce nouveau concept et ses objectifs, mettant en lumière le rôle stratégique de l’art dans le renouvellement du dialogue culturel contemporain et le renforcement de l’entente entre les peoples.