Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d’Australie en battant Novak Djokovic en finale (2-6, 6-2, 6-3, 7-5). À 22 ans et 272 jours, l’Espagnol devient le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière.

Un septième titre majeur et un record d’âge

Vainqueur de son septième Majeur, Alcaraz fait mieux que l’Américain Don Budge, qui avait complété son Grand Chelem en carrière à 22 ans et 363 jours en 1938.

Une première à Melbourne face au maître des lieux

Avant cette édition, Alcaraz n’avait jamais dépassé les quarts de finale du premier Grand Chelem de l’année. Il a réussi à battre Novak Djokovic sur un court où le Serbe avait remporté ses dix finales disputées à Melbourne.

Djokovic, 38 ans, disputait la finale après une demi-finale remportée face au double tenant du titre Jannik Sinner. Il visait un 25e titre du Grand Chelem, qui lui aurait permis de dépasser le record codétenu avec Margaret Court.

Un match renversé après un départ serbe

Djokovic a dominé le premier set, bouclé en 33 minutes, en ne concédant que deux points sur son service. Alcaraz a ensuite haussé son niveau, profitant d’un déchet plus important de son adversaire.

Solide sur sa mise en jeu, l’Espagnol a réussi deux breaks dans chacune des deux manches suivantes pour prendre l’avantage.

Une quatrième manche disputée

Le quatrième set a été plus équilibré. Djokovic a opposé une résistance soutenue, mais Alcaraz a pris le service adverse au moment décisif et a conclu sur sa première balle de match.