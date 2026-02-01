Le Simba SC accueille l’Espérance Sportive de Tunis ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF .
Le club tanzanien occupe actuellement la dernière place de son groupe après trois défaites consécutives : face au Petro Atlético (0-1), au Stade Malien (1-2) et à l’Espérance de Tunis (0-1).
De son côté, l’Espérance totalise cinq points en trois rencontres. Les Sang et Or ont remporté leur premier duel face à Simba (1-0) avant de concéder deux matchs nuls contre le Stade Malien (0-0) et le Petro Luanda (1-1).
Date et heure du match Simba – Espérance
La rencontre se jouera dimanche 1er février à partir de 13h00 GMT.
Sur quelles chaînes suivre le match ?
Cette affiche sera retransmise en direct sur les chaînes suivantes :
beIN Connect MENA HD, beIN Sports MENA 1.