Le dentiste Mohamed Tayeb Lammouchi a indiqué qu’il était nécessaire de réaliser un détartrage dentaire une fois par an pour préserver la santé bucco-dentaire.

Il ajoute que les patients diabétiques et hypertendus doivent consulter leur dentiste tous les six mois, car ils présentent un risque accru d’infections gingivales et de caries dentaires.

Le médecin a averti que l’accumulation de tartre dentaire peut entraîner des inflammations des gencives qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent évoluer avec le temps et provoquer des caries et une dénudation des racines, ce qui affecte la santé bucco-dentaire.

Il a également souligné que le brossage régulier des dents et l’élimination du tartre contribuent à lutter contre la mauvaise haleine, précisant que les soins dentaires réguliers jouent un rôle important dans la prévention de divers problèmes bucco-dentaires, ainsi que dans le maintien de l’aspect esthétique des dents.

Lammouchi a affirmé que certains composants de la médecine alternative, tels que le clou de girofle, peuvent être utiles pour apaiser les inflammations des gencives et rafraîchir la bouche, mais restent des moyens permettant d’atténuer les symptômes et ne traitent pas les causes des maladies.

Il a également conseillé aux patients atteints de cancer d’utiliser un appareil dentaire pendant la chimiothérapie ou la radiothérapie, afin de protéger la bouche contre la sécheresse qui peut entraîner la prolifération des bactéries et la carie dentaire, soulignant l’importance d’une attention particulière à la santé bucco-dentaire pendant cette période.