Le chirurgien orthopédique et traumatologique, Riadh Trabelsi, a mis en garde contre la consommation excessive d’aliments riches en protéines tels que la viande rouge, les poissons bleus, les fromages et les fruits de mer, ainsi que les boissons alcoolisées, soulignant que ces aliments peuvent augmenter le taux d’acide urique dans le sang, ce qui peut entraîner une crise de goutte aiguë.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a expliqué qu’une crise de goutte survient lorsque le taux d’acide urique dans le sang augmente considérablement en raison d’une consommation excessive d’aliments riches en purines, ajoutant que cette accumulation provoque une inflammation, un gonflement, une rougeur et des douleurs aiguës, qui touchent souvent le gros orteil du pied droit, ce qui rend la marche très difficile ». Trabelsi a précisé que les purines sont des composés chimiques présents dans de nombreux aliments, que l’organisme humain transforme en acide urique.

Dans ce contexte, Il a déclaré : « Si l’acide urique dépasse son niveau normal dans le sang, il peut s’accumuler dans les articulations sous forme de dépôts, provoquant ainsi la goutte. »

Le spécialiste a souligné que la goutte peut rester longtemps sans symptômes apparents, mais peut se manifester soudainement sous forme d’une crise aiguë, précisant que cette crise peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si elle n’est pas traitée de manière appropriée, ce qui en fait une expérience très douloureuse pour les personnes touchées.

Il a indiqué que les analyses sanguines visant à mesurer le taux d’acide urique, ainsi que l’examen de l’articulation touchée, aident à confirmer le diagnostic, après quoi des médicaments anti-inflammatoires sont prescrits pour soulager la douleur et le gonflement, en plus de médicaments qui contribuent à réduire le taux d’acide urique dans l’organisme et à limiter les crises.

Il a conclu en soulignant l’importance d’adopter une alimentation saine et pauvre en purines, et de boire beaucoup d’eau, afin de prévenir de futures crises et de préserver la santé des articulations.