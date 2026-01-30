La médiathèque du 32Bis organise, dans le cadre de la série “Les voies documentaires de l’histoire de l’art”, une conférence consacrée à l’association L’Essor (1905–1962), qui se tiendra le samedi 31 janvier à 10h30. Cette rencontre, donnée par la professeure Nadia Jelassi et le professeur Habib Kazdaghli, propose d’interroger l’histoire culturelle à la lumière des sources et des archives, en mettant en perspective le rôle de cette association dans la vie intellectuelle et artistique tunisienne à cette période.

Fondée en 1905 par le peintre orientaliste Alexandre Fichet (1881–1967), professeur de dessin et animateur culturel, l’association L’Essor figure parmi les acteurs historiques majeurs de la scène culturelle tunisienne jusqu’en 1962. D’abord pensée comme un groupement de théâtre amateur, elle a progressivement élargi ses activités aux domaines littéraires et intellectuels, organisant conférences-débats, tribunes libres et rencontres qui ont contribué à structurer un espace de réflexion et de création.

A partir de 1936, l’association publie le Bulletin de L’Essor, une revue devenue aujourd’hui une source pour la compréhension des dynamiques culturelles, artistiques et sociales de la Tunisie du XXème siècle. La médiathèque du 32Bis conserve désormais l’intégralité des 152 numéros de ce Bulletin au sein de son fonds documentaire, grâce au don du professeur Habib Kazdaghli, offrant ainsi aux chercheurs et au public un accès privilégié à un corpus patrimonial de grande valeur.