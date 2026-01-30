Un programme de travail visant à préserver les animaux sauvages et à maîtriser les opérations de la chasse a été convenu, vendredi 30 janvier 2026, par le ministère de l’Environnement, la Fédération nationale des associations des chasseurs et les associations de chasse spécialisées.

Discuté lors d’une séance de travail tenue, entre le ministre de l’Environnement, Habib Abid, ainsi que le président et les membres de la fédération, ce programme prévoit entre autres l’aménagement du parc Farhat Hached à Radès pour comporter les principales espèces de gazelles en Tunisie.

Il porte également sur la protection des animaux menacés d’extinction, la sensibilisation des chasseurs et la formation théorique pour la réhabilitation à la pratique de la chasse, indique un communiqué du ministère de l’Environnement.

La réunion a permis également d’évaluer l’activité de la chasse, de discuter de la chasse illicite et des moyens de lutter contre ce phénomène.

La Fédération a passé en revue, par la même occasion, ses activités, notamment les opérations d’aménagement des points d’eau en faveur des animaux sauvages, le programme de boisement forestier et pastoral et la création de centre d’éducation en coopération avec la direction générale des forets.