Les travaux d’aménagement et de revêtement des routes, menés dans près de 40 rues à El Mnihla Supérieure (gouvernorat de l’Ariana), ont progressé à hauteur de 60% et devront prendre fin vers le mois d’avril prochain.

Dans ce cadre, la chargée de la gestion de la municipalité d’El Mnihla, Rim Mouakher a appelé, lors d’une réunion tenue cette semaine et axée au suivi de l’avancement de ces travaux, à s’assurer du raccordement de l’ensemble des habitants aux réseaux publics avant la réalisation de la couche en béton, afin d’éviter toute intervention ultérieure après l’achèvement des travaux de revêtement.

À noter que le cout de ces travaux est estimé à 1,6 million de dinars.