Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a participé mercredi à une première réunion de coordination à distance avec les représentants de l’organisme officiel chargé de l’organisation de l’Exposition universelle “Expo 2030 Riyad”, prévue en Arabie saoudite d’octobre 2030 à mars 2031.

Le CEPEX prend part à ces échanges en sa qualité de point focal national auprès des structures officielles saoudiennes en charge de l’événement, selon un communiqué de l’institution tunisienne.

Cette réunion virtuelle a permis d’échanger sur la vision globale de l’Expo 2030, placée sous le thème “Foresight for Tomorrow ” ( Anticiper l’avenir).

L’Expo 2030 de Riyad se déroulera sur un site de 6 km² comprenant des espaces d’exposition, des pavillons nationaux, des centres de conférences ainsi que l’Expo Village. Elle devrait accueillir environ 42 millions de visiteurs issus de 197 pays, ainsi que de 29 organisations internationales et régionales.

Les participants ont également évoqué les axes stratégiques de l’Expo et les modalités de participation au sein des cinq espaces thématiques, dédiés à la technologie, à la planète, aux individus, à la culture et à la coopération internationale.

Cité dans le communiqué, le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a indiqué que la participation tunisienne à cet événement vise à promouvoir l’image de la Tunisie, à renforcer sa visibilité internationale et à mettre en avant ses atouts, son potentiel économique, son capital humain, ainsi que son engagement en faveur de l’innovation, du développement durable et de la coopération internationale.

Cette première réunion s’inscrit dans un processus de concertation et de coordination entre les différentes parties prenantes, en prévision de prochaines rencontres techniques et institutionnelles destinées à accompagner la préparation de la participation tunisienne à l’Expo 2030 Riyad, sous la supervision du Comité national de pilotage présidé par le PDG du CEPEX, en sa qualité de Commissaire général de l’Expo 2030.