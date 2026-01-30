Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors a organisé, ce jeudi à la Cité de la culture, une conférence-débat sur l’économie numérique, intitulée « Les techniques modernes de marketing et les opportunités offertes aux femmes : expériences féminines réussies dans l’usage des technologies » et ce, dans le cadre de la 13è édition du Salon de l’entrepreneuriat « Riyeda ».

Selon un communiqué du ministère, cette conférence s’est tenue en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Projet de structuration des services économiques et environnementaux aux transformatrices agroalimentaires tunisiennes (PSSEETAT) », financé par le gouvernement canadien.

La conférence a mis en lumière le rôle des techniques modernes de marketing et des outils technologiques dans l’autonomisation économique des femmes et le développement de projets entrepreneuriaux performants.

Des expertes et entrepreneures engagées ont partagé leurs expériences concrètes, leurs réussites et les leviers technologiques qui ont soutenu leur développement.

Les participants ont mis l’accent sur l’importance de l’intégration des technologies modernes, notamment l’intelligence artificielle, la numérisation, le commerce électronique, les plateformes numériques et les réseaux sociaux, dans les projets féminins, afin de renforcer les opportunités économiques et les capacités des femmes dans les domaines de l’innovation et de l’entrepreneuriat numérique.

Trois expériences féminines réussies et inspirantes ont été présentées, celle d’une entrepreneure bénéficiaire du programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’investissement « RAÏDET », qui a utilisé les outils numériques pour développer son projet de céramique ; une seconde expérience dans le domaine du marketing électronique, portée par une promotrice de projet ayant combiné sa spécialisation en informatique avec le secteur agricole, en recourant aux plateformes électroniques, à l’intelligence artificielle et à l’Internet des objets ; ainsi qu’une initiative féminine innovante dans le domaine de la valorisation et de la commercialisation des produits agricoles dans le gouvernorat de Jendouba.

À cette occasion, le programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’investissement « RAÏDET » a été également présenté, ainsi que les objectifs de la future plateforme numérique dédiée à la promotion des produits féminins, dont l’achèvement est en cours.