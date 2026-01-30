La coopération militaire entre la Tunisie et le Burkina Faso et les moyens de la renforcer ont été à l’ordre du jour de la rencontre qu’a tenue, jeudi, le ministre de la Défense, Khaled Sehili, avec l’ambassadeur de Burkina Faso à Tunis, Apollinaire Sawadogo.

A cette occasion, le ministre s’est félicité des relations historiques unissant les deux pays amis, soulignant la nécessité de renforcer la coopération militaire afin qu’elle soit à la hauteur du niveau de la coopération bilatérale dans les autres domaines, indique un communiqué du département de la Défense.

Il a, à ce propos, mis l’accent sur l’importance de mettre en place un cadre juridique régissant ce partenariat pour le consolider au service des intérêts des deux parties.

Sehili a fait noter que les pays africains font face aux mêmes menaces et défis sécuritaires, notamment le terrorisme, les flux de migration irrégulière, la traite des personnes et la criminalité transfrontalière, ce qui impose à tous la responsabilité de renforcer la coopération Sud-Sud.

Le ministre a ajouté que la Tunisie, de par son rôle central en tant que facteur de stabilité dans la région et en tant que pôle régional et continental de formation, accorde une grande importance au développement de la coopération militaire entre les deux pays.

Il a cité les domaines de la formation, de l’entraînement, de l’échange d’expertises, de visites et d’informations, dans un climat de confiance et de respect mutuels, ainsi que l’octroi de places d’études dans ses grandes écoles militaires au profit de militaires burkinabés.

De son côté, le diplomate burkinabé s’est félicité de l’évolution de la coopération entre la Tunisie et le Burkina Faso, affirmant la disposition de son pays à soutenir la coopération militaire bilatérale et à œuvrer à la mise en place des mécanismes appropriés pour la renforcer et la hisser aux meilleurs niveaux.