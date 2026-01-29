La Selma Feriani Gallery, située à La Goulette en banlieue de Tunis, ouvrira ses portes le 12 février 2026 de 18h00 à 21h00 pour le vernissage de trois expositions d’art contemporain. Ce rendez-vous, marqué par la diversité des médiums et des thématiques, permettra au public de découvrir les œuvres de Nadia Ayari, Nidhal Chamekh et Elyes Jeridi.

Le vernissage du 12 février marquera le lancement de l’exposition “Oblivion Rains: Notations of Gravity, Light and Resistance” de Nadia Ayari, une exploration vibrante des thèmes de la mémoire et de la résistance à travers des compositions dynamiques. Ce travail s’inscrit dans une recherche picturale qui mêle figuration et abstraction, où chaque élément visuel devient une pulsation, une résonance qui traverse le temps et l’espace.

Nadia Ayari, qui représente la galerie à la première édition d’Art Basel Qatar du 5 au 7 février 2026, y présentera “Views from the Observation Deck”, une série de cinq peintures inédites. Ces œuvres, inspirées de la flore nord-africaine, composent des natures mortes futuristes, suspendues dans un mouvement contenu, comme soumises à une gravité invisible.

“Frictions”, de Nidhal Chamekh, propose une série de sculptures et collages qui interrogent la représentation et l’hybridité culturelle, mêlant figures gréco-romaines et masques africains. “Chronicles of a Vagabond”, une installation vidéo d’Elyes Jeridi, suit un vagabond solitaire traversant des paysages anonymes, offrant une expérience cinématographique immersive et introspective.

Ces expositions seront accessibles jusqu’au 9 mars 2026, offrant ainsi un panorama de la richesse de la scène artistique contemporaine.

Fondée à Londres en 2013, la Selma Feriani gallery a ouvert un second siège à Sidi Bou Saïd la même année, avant de déménager en 2024 à La Goulette, dans un espace conçu comme un véritable laboratoire d’expérimentation.

La galerie soutient des artistes contemporains émergents et établis de la région MENA et au-delà, en favorisant leur développement professionnel et leur reconnaissance critique, financière et historique. En contribuant à l’infrastructure artistique en Tunisie et en Afrique du Nord, la galerie offre aux créateurs une plateforme mondiale, tout en cultivant une curation locale et internationale exceptionnelle.