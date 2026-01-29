Alors que l’Europe vient de vivre un mois de décembre historique où l’électrique a détrôné l’essence, Toyota prouve par les chiffres (11,3 millions de ventes) que l’hybride reste le véritable maître du jeu mondial. Entre records de ventes et tensions douanières, analyse d’un marché en pleine mutation.

Toyota Motor a officiellement maintenu son titre de premier constructeur mondial pour la sixième année consécutive. Les chiffres publiés ce 29 janvier 2026 révèlent une stratégie de “résilience multi-technologique” payante.

Le record : 11,3 millions de véhicules vendus en 2025 (+4,6 %), creusant l’écart avec Volkswagen qui plafonne à environ 9 millions d’unités.

Le moteur de croissance : L’hybride non rechargeable (HEV) représente désormais 42 % du mix mondial du groupe. Aux États-Unis, la demande pour des modèles comme le RAV4 et la Prius a porté les ventes de Toyota North America à plus de 2,5 millions d’unités.

Le point faible assumé : Le 100 % électrique (BEV) reste marginal à 1,9 %, confirmant que Toyota parie sur une transition progressive plutôt que sur le “tout-électrique” immédiat.

Europe : Le basculement historique de décembre 2025

Le marché européen a franchi un seuil psychologique majeur. Selon les données de l’ACEA, le mois de décembre 2025 a marqué une première historique :

Électrique vs Essence : Les immatriculations de voitures électriques (BEV) ont atteint 22,6 % de parts de marché, dépassant de justesse les modèles essence ( 22,5 % ).

L’offensive chinoise : Ce basculement est accéléré par des acteurs comme BYD , dont les ventes ont bondi de 230 % sur un an, tandis que des acteurs historiques comme Tesla ou Stellantis affichent des replis notables sur le segment électrique européen.

Nuance de taille : Sur l’ensemble de l’année 2025, l’essence reste leader, mais sa chute est brutale (passant de 33,3 % en 2024 à 26,6 % en 2025).

Commerce International : L’effet de souffle des taxes douanières

L’environnement reste lourdement impacté par le protectionnisme américain, avec des conséquences directes sur les marges des constructeurs en ce début d’année 2026.

Facteur Impact observé (Janvier 2026) Droits de douane La taxe de 25 % sur les véhicules et composants importés (en vigueur depuis 2025) pèse sur les constructeurs européens et sud-coréens. Coûts industriels Des constructeurs comme Ford et GM rapportent des coûts liés aux tarifs se chiffrant en milliards de dollars, freinant leurs investissements R&D. Relocalisation On observe une accélération forcée de la production locale aux USA pour contourner ces taxes, notamment pour les chaînes de traction électriques.

Note d’analyse : Le succès de Toyota malgré ce contexte s’explique par sa forte base productive installée aux États-Unis, le rendant moins vulnérable aux taxes d’importation que ses concurrents purement exportateurs.