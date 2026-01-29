La N.1 mondiale Aryna Sabalenka s’est qualifiée jeudi pour sa quatrième finale consécutive à l’Open d’Australie. La Bélarusse a dominé l’Ukrainienne Elina Svitolina (12e mondiale) en deux sets, 6-2, 6-3.

Sabalenka a contrôlé la rencontre et confirmé sa régularité dans ce tournoi où elle n’a pas encore concédé le moindre set depuis le début de l’édition.

« Le boulot n’est pas fini »

« Le boulot n’est pas fini mais je suis très heureuse d’être sortie gagnante de ce match difficile », a déclaré Sabalenka. Elle a expliqué avoir analysé les précédentes performances de Svitolina, qui avait éliminé Mirra Andreeva (7e) en huitièmes de finale puis Coco Gauff (3e) en quarts.

« Donc il fallait très bien jouer aujourd’hui et je suis contente d’être passée en deux sets », a-t-elle ajouté.

Une régularité marquante à Melbourne

À 27 ans, Sabalenka disputera samedi sa quatrième finale d’affilée à Melbourne. Elle y avait remporté les titres en 2023 et 2024. L’an dernier, elle avait été surprise en finale par Madison Keys.

Cette qualification confirme sa constance sur la surface australienne, où elle affiche une maîtrise nette depuis plusieurs saisons.

Un cinquième titre du Grand Chelem en vue

La Bélarusse affrontera en finale soit la Kazakhe Elena Rybakina (5e mondiale), soit l’Américaine Jessica Pegula (6e mondiale). Elle tentera de décrocher un cinquième titre du Grand Chelem.

Ce sera par ailleurs sa huitième finale en Grand Chelem. Sabalenka a également remporté les US Open 2024 et 2025, ce qui renforce son statut de référence du circuit féminin.