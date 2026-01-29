Le 13e Salon de l’entrepreneuriat “Riyeda” a ouvert ses portes mercredi à la Cité de la culture, à Tunis, pour deux jours (28 et 29 janvier), avec plus de 10 000 personnes attendues et une forte mobilisation des acteurs de l’écosystème national de l’entrepreneuriat.

Placée, cette année sous le thème “Autonomisation et entrepreneuriat pour une inclusion sociale et économique”, cet évènement vise à promouvoir l’entrepreneuriat comme une réponse concrète aux défis de l’emploi, de l’inclusion sociale, de la transformation économique et du développement régional, dans un contexte marqué par les limites du secteur public à absorber l’ensemble des diplômés.

Organisé par TPM Events, le salon réunit notamment le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, ainsi que plusieurs institutions publiques et agences nationales, dans l’objectif de consolider l’entrepreneuriat en tant que choix stratégique national et levier de création d’emplois durables, en particulier au profit des jeunes et des régions.

Selon le président du comité d’organisation, Iskander Haddar, l’événement rassemble plus de 100 experts et intervenants, ainsi qu’une centaine d’exposants représentant des institutions publiques, des entreprises privées, des startups et des programmes d’appui à l’entrepreneuriat.

Au programme figurent 54 panels et ateliers de haut niveau, destinés à générer des opportunités concrètes pour les participants et à contribuer à la dynamique économique nationale. Les débats mettront notamment en lumière des success-stories inspirantes, des initiatives inclusives et des solutions pratiques garantissant l’égalité d’accès à l’initiative entrepreneuriale, sans discrimination liée au genre, à la région ou au secteur d’activité.

Cette édition se distingue également par une implication accrue du secteur public et par des contenus adaptés aux différentes étapes du parcours entrepreneurial, afin de mieux répondre aux attentes des porteurs de projets.

Lancé, il y’a 12 ans, le Salon de l’entrepreneuriat “Riyeda” est perçu comme le grand rendez-vous national de l’entrepreneuriat et de la jeunesse tunisienne, plongeant chaque année les participants au cœur d’une plateforme unique d’inspiration, de rencontres et d’opportunités. Entrepreneurs, startups, TPE/PME, étudiants, investisseurs et décideurs se réunissent pour partager des expériences, co-créer des solutions et transformer les idées en projets concrets. Selon ses organisateurs, le salon est également une plateforme inclusive et intersectorielle où l’innovation, le financement, l’accompagnement et les opportunités économiques convergent pour faire de l’entrepreneuriat une véritable cause nationale.