La Tunisie accueillera, les 30 et 31 janvier 2026, à la Cité des sciences à Tunis (CST), ActInSpace (AIS) Tunisia, l’édition nationale du hackathon international dédié à l’innovation spatiale.

Selon un communiqué publié ce mercredi sur la page officielle de la CST, l’événement est organisé par l’African Association for Geospatial Development (AGEOS), dans le cadre du programme ActInSpace, initié par l’Agence spatiale européenne (ESA) et le Centre National d’Études Spatiales (CNES).

La manifestation débutera par une matinée plénière réunissant experts, industriels, chercheurs, décideurs publics et innovateurs autour des technologies spatiales, l’intelligence artificielle, et le développement durable.

À travers des keynotes de haut niveau et deux tables rondes, cette séquence visera à explorer comment les technologies issues du spatial peuvent soutenir la prise de décision, la gestion des ressources naturelles, l’agriculture, les villes durables, et les enjeux autour de l’intelligence artificielle et l’innovation responsable.

À l’issue de la plénière, ActInSpace Tunisia rassemblera 80 participants, plus de 20 équipes pluridisciplinaires composées d’étudiant.e.s, d’ingénieurs, de développeurs, de chercheurs, de designers et d’entrepreneurs.

Pendant 24 heures, les équipes travailleront sur plus de 20 challenges proposés par des partenaires internationaux Airbus, Thales Avenia et le CNES, en s’appuyant sur des données et technologies spatiales issues de l’observation de la Terre, de l’intelligence artificielle, du géospatial, des télécommunications et de la navigation satellitaire.

L’objectif est de concevoir des prototypes innovants à fort impact sociétal, capables de répondre à des enjeux concrets tels que le changement climatique, la décarbonation, la gestion des ressources naturelles, la mobilité, la sécurité, l’éducation ou encore le développement durable.

Selon Nesrine Chehata, Présidente de l’AGEOS et Directrice d’ActInSpace Tunisia, cet évènement vise à rapprocher les technologies spatiales des usages concrets des territoires.

“En mobilisant les talents tunisiens autour de défis réels, nous contribuons à faire émerger des solutions innovantes, durables et directement actionnables”, indique Chehata citée dans le communiqué de la CST.

ActInSpace Tunisia est organisé en partenariat avec la Cité des Sciences à Tunis, avec l’appui de partenaires internationaux et africains UNOOSA – UN-SPIDER et SATNAV-JPO et de nombreux acteurs nationaux institutionnels et académiques dont le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la CNEEA (Commission Nationale des Activités Extra-Atmosphériques), l’Armée de l’air Tunisienne, l’Ecole d’aviation de Borj EL Amri, l’Ecole des spécialités aéronautiques, le Centre de recherche militaire, le Centre national de cartographie et de télédétection, CRMN, CRNS, INRGREF, le laboratoire LGVR , IEEE Tunisia Section, le cluster Mecatronics et plusieurs entreprises privées de pointe et des partenaires médiatiques engagés dans l’innovation, le spatial et la transformation digitale.