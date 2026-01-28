“L’optimisme prévaut à la Bourse de Tunis. Le marché poursuit sa dynamique positive, inscrivant au terme de la séance de mercredi, 28 janvier 2026, une embellie de 0,86 % à 14618,65 points, et ce, dans un volume soutenu de 22,8 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre SIAME s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste des appareillages électriques a signé une progression de 5,4 % à 2,950 D notant que la valeur a amassé un flux très limité de 11 mille dinars.

Le titre SFBT s’est illustré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action s’est bonifiée de 4,7 % à 13,650 D faisant savoir que la valeur a brassé un volume assez garni de 816 mille dinars sur la séance.

Le titre ATL a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action a essuyé une correction de –5,1 % à 7,230 D. La valeur a amassé des échanges de 482 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING n’est pas réussi à se distinguer sur la séance. Sur fond de prises de bénéfices, l’action a reculé de –2,4 % à 41,500 D notant que la valeur a mobilisé un volume global de 459 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a été de loin la valeur la plus active de la séance. L’action a cédé –0,4 % à 55,750 D faisant savoir que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux relativement nourris de 3,2 MD.