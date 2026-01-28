La Commission nationale chargée d’examiner les demandes d’incitations à l’investissement a approuvé, mardi, trois projets représentant un coût global supérieur à 225 millions de dinars et une capacité de création de plus de 600 emplois.

Ces décisions ont été prises lors de la première réunion de l’année 2026 de cette instance. Un quatrième dossier a été rejeté pour non-conformité aux conditions légales requises, selon un communiqué publié par la Tunisian Investment Authority (TIA) sur ses réseaux sociaux.

Deux des projets retenus seront réalisés dans des zones de développement régional, bénéficiant ainsi des incitations renforcées prévues par la législation en vigueur.

La Commission statue sur l’octroi des avantages et incitations prévus par la loi sur l’investissement.