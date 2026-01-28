L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, mercredi, l’arrivée de vents relativement forts à forts sur la majeure partie du territoire tunisien en fin de journée et durant la nuit. La vitesse des vents oscillera entre 50 et 80 km/h, avec des rafales pouvant atteindre temporairement 100 km/h.

Les régions du sud, ainsi que Béja, Bizerte, Nabeul et les hauteurs de l’ouest, seront particulièrement exposées. Dans le sud, ces vents pourraient provoquer des tourbillons de sable et de poussière, entraînant localement une baisse significative de la visibilité, selon le bulletin de suivi de l’INM.

Pluies et orages sur le nord et le centre

Parallèlement, l’INM prévoit des pluies pour la fin de journée de mercredi et au cours de la journée de jeudi 29 janvier. Ces précipitations concerneront principalement le nord et, localement, le centre du pays. Elles pourront se manifester sous forme d’orages parfois abondants, notamment dans l’extrême nord-ouest, où des chutes de grêle ne sont pas exclues.

Impacts potentiels sur la visibilité et la circulation

L’association de vents forts et de tourbillons de sable pourrait réduire la visibilité sur certaines routes du sud et des zones concernées par les rafales. Les autorités locales et les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence, particulièrement dans les zones exposées à la poussière et au sable.

Prévisions et conseils de l’INM

L’Institut national de la météorologie recommande de suivre les bulletins actualisés et d’adapter les déplacements selon l’évolution des conditions météorologiques. Les secteurs sensibles, comme l’agriculture et le transport, sont particulièrement concernés par ces phénomènes.

Ces conditions climatiques s’inscrivent dans un contexte de vigilance accrue, les rafales pouvant atteindre 100 km/h représentant un risque pour les infrastructures légères et les zones côtières exposées. Les prochaines 24 heures seront décisives pour évaluer l’impact réel des vents et des précipitations sur les régions touchées.