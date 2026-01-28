Le paysage automobile tunisien prend un virage “SUV” de plus en plus serré. Pour répondre à cette demande croissante, Adev Tunisie, concessionnaire officiel de Nissan, a dévoilé le Nissan Magnite. Un SUV compact qui ne se contente pas de compléter la gamme, mais ambitionne de redéfinir les standards du segment B-SUV en Tunisie.

Un “avant” et un “après” Magnite

Sous les projecteurs, Lassaad Ben Ammar, Directeur Général d’Adev Tunisie, n’a pas caché ses ambitions : « Pour Nissan, il y aura un avant et un après Magnite sur le marché tunisien ». Ce n’est pas seulement une nouvelle voiture qui entre en concession, c’est une réponse industrielle à une mutation sociologique : le conducteur tunisien veut de la hauteur, du style, mais sans sacrifier l’agilité urbaine.

Cette importance stratégique a été confirmée par la présence de Jordi Vila (Vice-Président Nissan pour la région Afrique-Europe). Pour le constructeur japonais, la Tunisie est un pivot de sa croissance continentale. Le Magnite, déjà rodé et couronné de succès sur d’autres marchés émergents, arrive avec un argument de poids : sa capacité à transformer le volume de ventes de la marque grâce à un positionnement prix/équipements agressif.

L’ADN urbain : Connecté, compact et audacieux

Visuellement, le Magnite joue la carte de la modernité. Silhouette robuste, calandre affirmée et jantes alliage 16 pouces bi-ton : il coche toutes les cases du “baroudeur des villes”. Mais c’est à l’intérieur que Nissan compte séduire une nouvelle génération de conducteurs.

Ramy Mohareb, DG Brand & Communications pour Nissan Afrique, décrit une cible de conducteurs « confiants et connectés ». Le Magnite intègre ainsi :

La technologie sans fil : Apple CarPlay et Android Auto s’invitent sur un écran tactile intuitif.

Apple CarPlay et Android Auto s’invitent sur un écran tactile intuitif. Le confort moderne : Climatisation automatique, ioniseur d’air et boîte à gants réfrigérée.

Climatisation automatique, ioniseur d’air et boîte à gants réfrigérée. Le sens pratique : Un système de vision à 360° (Around View Monitor) qui transforme le stationnement en un jeu d’enfant.

Sécurité et Performance : Le choix du Turbo

Sous le capot, Nissan a opté pour la polyvalence : un bloc 1.0L Turbo de 100 chevaux. Lors des tests-drives organisés, le moteur s’est montré réactif, épaulé par une boîte automatique CVT qui privilégie la fluidité dans les embouteillages du Grand Tunis.

Côté sécurité, le constructeur ne fait pas de compromis “low-cost” : 6 airbags de série et une structure renforcée. Une rigueur qui lui a valu, sur certains marchés, la précieuse certification 5 étoiles NCAP.

Gamme et Tarifs en Tunisie

Adev Tunisie propose le Magnite en deux déclinaisons pour répondre aux besoins de chaque foyer :

Version Transmission Équipements Clés Prix de lancement 1.0T Acenta Manuelle (5 rapp.) LED, CarPlay/Android, 6 Airbags 60 900 DT 1.0T Tekna Automatique (CVT) Caméra 360°, Rétro auto-dimming, Start/Stop 70 900 DT

Avec un ticket d’entrée à environ 61 000 DT, le Magnite se place en concurrent frontal des citadines suréquipées, offrant l’espace et le prestige d’un SUV en prime. Si le succès se confirme, Nissan pourrait bien bousculer le Top des ventes en Tunisie.