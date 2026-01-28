Le Rotary Club Tunis Notre-Dame a annoncé l’organisation de la première édition de la Grande Dictée du Rotary, en partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT), et avec la participation de l’universitaire, écrivaine, chercheuse et historienne Najet Abdelkader.

Prévue le 31 janvier 2026 à 14h30 à l’Institut français de Tunisie, cette dictée est ouverte aux élèves des collèges et lycées, aux étudiants, ainsi qu’aux adultes. Elle se veut un moment de partage intergénérationnel, réunissant parents et enfants autour d’un même défi, et une occasion de remettre la langue française, avec toutes ses nuances, à l’ordre du jour.

Cette initiative s’inscrit dans l’un des axes prioritaires du Rotary : la lutte contre l’illettrisme. Elle vise à valoriser les compétences des jeunes générations, à renforcer leur maîtrise de la langue française et à redonner au livre une place centrale auprès de la jeune génération.