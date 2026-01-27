« Accueillant favorablement les indicateurs d’activité bien orientés du quatrième trimestre 2025 des sociétés cotées, le marché Boursier continue de se revaloriser, volant de record en record. Aujourd’hui, le marché s’est enflammé, inscrivant une envolée de 2,3 %, frôlant, ainsi, les 14 500 points », selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Et de préciser que l’embellie du marché s’est accompagnée d’une amélioration notable du rythme des échanges. Une enveloppe bien garnie de 20,1 MD a été transigée sur le marché.

Le titre STA poursuit sur sa lancée positive. L’action s’est appréciée de 6 % à 55,610 D, dans un flux relativement modeste de 391 mille dinars.

Le titre TPR continue à être plébiscité par les investisseurs en bourse. L’action a signé une progression soutenue de 6 % à 13,690 D sachant que la valeur a brassé un volume de près de 600 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNISAIR s’est, en revanche, placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la compagnie aérienne a reculé de –2,9 % à 0,330 D faisant savoir que la valeur a été transigée à hauteur de 6 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TELNET HODLING a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a abandonné –2,1 % à 6,510 D, dans un flux réduit de 33 mille dinars.

AMEN BANK a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du bras financier du groupe PGI a pris +3,3% à 56 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,6 MD.