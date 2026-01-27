Quelque 231 jeunes entrepreneurs au gouvernorat de Ben Arous ont bénéficié en 2025 d’un financement global d’environ 1,5 million de dinars pour lancer leurs microprojets, et ce dans le cadre du mécanisme de soutien au démarrage et d’amorçage “Îtimad Al Intilaq”.

Ce financement a permis de créer 136 projets dans les secteurs des services, 93 dans les petits métiers et 2 projets agricoles, a indiqué Aida Marzouki, cheffe de service de l’appui au développement à la direction régionale au développement, ajoutant que ces projets dont le montant d’un investissement total s’élève à 7 millions de dinars devraient fournir 307 nouveaux emplois.

Malgré l’importance de ces financements accordés en 2025 au profit des jeunes de la région, leur valeur est en baisse de 50% par rapport à l’année 2024, a souligné la même source à l’Agence TAP.

Initié par les ministères de l’économie, des affaires sociales, de l’emploi et des finances, le programme “Îtimad Al Intilaq” aide les jeunes porteurs de projets à couvrir leur apport personnel pour créer leurs entreprises et bénéficier des lignes de crédits de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).