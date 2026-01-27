L’Association des éditeurs arabes a annoncé le lancement du projet de Bibliothèque numérique arabe, ce mardi 27 janvier, dans le cadre du forum ” L’édition numérique arabe : nouveaux horizons et avenir prometteur “, organisé par le Centre de langue arabe d’Abou Dhabi, dans le cadre des activités du 57ème Salon International du livre du Caire (21 janvier – 3 février 2026).

La Bibliothèque numérique arabe, un projet lancé par le Centre d’Abou Dhabi en collaboration avec deux célèbres plateformes, sera spécialisée dans le contenu arabe et permettra aux éditeurs arabes de présenter leurs livres numériques et audio dans un espace numérique sécurisé et organisé, tout en respectant les normes internationales les plus élevées en matière de protection de la propriété intellectuelle et de gestion des revenus, indique un communiqué de l’Association des éditeurs arabes.

Les principaux avantages offerts par ce projet aux éditeurs arabes sont les suivants :

– L’élargissement de l’accès aux lecteurs dans le monde arabe et au-delà, y compris les communautés arabes et les institutions éducatives et culturelles internationales.

– La diversification des sources de revenus grâce à plusieurs modèles, notamment la vente directe, les abonnements et les offres institutionnelles.

– La fourniture de données précises sur les habitudes de lecture et les marchés les plus actifs, afin de faciliter les décisions en matière de publication et de distribution.

L’Association a invité tous les éditeurs arabes à s’inscrire et à participer à l’initiative visant à soutenir la transition numérique des éditeurs arabes, et à profiter des avantages matériels et techniques offerts par le centre, via le lien suivant qui contient tous les détails de cette initiative vi le lien suivant : https://dal.arabookverse.com/.

L’Association des éditeurs a fait part d’une série de conditions relatives au contenu. En effet, les livres tombés dans le domaine public seront exclus s’ils ont déjà été publiés sous forme électronique par un autre éditeur. La bourse sera uniquement limitée aux livres de fiction et de non-fiction ainsi qu’aux bandes dessinées (Comics). Les livres pour enfants sont exclus dans cette étape. L’éditeur doit également obtenir les autorisations et les permis nécessaires auprès des autorités compétentes de son pays, y compris l’adhésion à l’Association des éditeurs et la numérotation internationale des livres.

L’éditeur doit nécessairement remplir le formulaire de candidature et télécharger le formulaire de données descriptives de ses publications. Les livres sont acceptés aux formats suivants : Word, InDesign Package et ePub3. Si le livre est soumis au format ePub3, le fichier doit être nommé comme suit : 9789771234567 epub. La couverture doit être au format JPEG – RGB pour la face avant uniquement, et sa taille ne doit pas dépasser les10 mégaoctets. Le fichier doit être nommé comme suit : 9789771234567.jpg

Les avantages de la participation au projet sont les suivants :

1/ Numérisation des livres aux frais de l’initiative et distribution du contenu numérique à l’échelle mondiale sur plus de 300 plateformes, en plus de la plateforme de la bibliothèque arabe numérique (DAL) et de plus de 10 000 bibliothèques publiques à travers le monde, avec calcul des bénéfices de l’éditeur sur une base trimestrielle.

2/ La restitution du fichier numérique au format ePub3 à l’éditeur, ce qui lui permet de l’utiliser et de le distribuer sur les plateformes arabes locales ou sur sa propre plateforme.

3/ La protection des livres participant au projet contre le piratage numérique répandu via des fichiers PDF non autorisés.

4/ La présentation d’incitations financières pour encourager les éditeurs arabes à participer à l’initiative (entre 1 000 et 10 000 dollars américains), la priorité étant donnée à ceux qui envoient leurs livres au projet en premier.