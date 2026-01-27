La Tunisie participe à l’édition historique de « Gulfood Dubaï 2026 », le plus grand salon mondial des industries agroalimentaires, avec 61 entreprises exposantes. Les portes de ce salon se sont ouvertes lundi 26 janvier aux Émirats arabes unis pour une durée de cinq jours.

Cette dix-neuvième participation consécutive, supervisée par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), s’étend sur deux sites d’exposition : le Dubai World Trade Centre et le Dubai Exhibition Centre, pour une superficie totale dédiée aux exposants tunisiens dépassant 800 m².

Selon les réseaux sociaux de l’ambassade de Tunisie à Abou Dhabi, les entreprises nationales présentent leurs produits sur deux pavillons thématiques : l’un intitulé « Cuisine du monde » (48 exposants sous l’égide du CEPEX) et l’autre dédié aux « Huiles et matières grasses » (13 spécialistes de l’huile d’olive conditionnée, encadrés par le centre technique de l’emballage et du conditionnement Packtec).

Dattes, huile d’olive, poissons frais et surgelés, fromages, jus et préparations alimentaires diverses composent l’offre tunisienne, valorisée par des supports promotionnels imposants et des dégustations animées par un chef tunisien renommé résidant aux Émirats.

Le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Tunisie à Abou Dhabi, accompagné de représentants du consulat général et du bureau du CEPEX à Dubaï, a visité les pavillons nationaux lundi afin d’évaluer les opportunités d’exportation et d’échanger avec les exposants sur leurs attentes commerciales.

Cette participation s’inscrit dans une stratégie de diversification des débouchés internationaux, les Émirats arabes unis constituant le premier client tunisien du Golfe avec 47 % des exportations nationales vers la région. Plateforme stratégique d’importation et de réexportation, Dubaï offre un accès privilégié aux marchés du Golfe, d’Asie, d’Afrique et d’Europe.

L’édition 2026 de Gulfood marque un tournant historique avec plus de 8500 exposants originaires de 195 pays, grâce au doublement de la superficie d’exposition permis par l’organisation simultanée sur deux sites majeurs de la métropole émiratie.