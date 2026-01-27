La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a décroché son ticket pour les demi-finales de l’Open d’Australie en battant l’Américaine Iva Jovic (27e) 6-3, 6-0, mardi à Melbourne. Avec ce succès, la Bélarusse reste invaincue et n’a concédé aucun set après cinq tours dans le tournoi.

Un match maîtrisé

Sabalenka a rapidement pris le contrôle en réalisant un break d’entrée pour mener 3-0, avant de conserver son service tout au long du premier set. Elle a su sauver 5 balles de break et en convertir 4 sur 9 en sa faveur. La deuxième manche a été à sens unique, conclue par un ace, laissant Jovic sans aucune chance d’inverser la tendance.

Statistiques clés

Aces : 7 pour Sabalenka, 1 pour Jovic

Coups gagnants : 31 vs 12

Balles de break sauvées : 5 pour Sabalenka, 0 pour Jovic

Demi-finale en vue

Pour sa quatrième demi-finale consécutive à Melbourne, Sabalenka affrontera Coco Gauff (3e) ou Elina Svitolina (12e) jeudi. Elle peut viser un troisième titre à l’Open d’Australie, ce qui constituerait son cinquième titre du Grand Chelem après ses deux victoires à l’US Open en 2024 et 2025.

En bref

Aryna Sabalenka qualifiée pour les demi-finales (6-3, 6-0)

Jovic, 18 ans, quitte Melbourne au 5e tour

Sabalenka invaincue en cinq matches, aucun set perdu