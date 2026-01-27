La 22e journée du championnat d’Italie a confirmé la solidité de l’Inter Milan, large vainqueur de Pise (6-2) vendredi, tandis que la Juventus Turin a signé l’un des chocs du week-end en s’imposant nettement face à Naples (3-0).
L’Inter en patron
Leader du classement, l’Inter a poursuivi son rythme élevé avec un succès offensif face à Pise. Les Nerazzurri comptent désormais 52 points et conservent une avance confortable en tête.
La Juventus frappe fort, Milan et Rome se neutralisent
La Juventus a pris le dessus sur Naples (3-0), un concurrent direct pour le haut du tableau.
Dans le même temps, l’AS Rome et l’AC Milan se sont quittés sur un nul (1-1), un résultat qui ne profite pleinement à aucun des deux clubs.
Large succès pour Côme et l’Atalanta
Parmi les scores marquants, Côme a surclassé Torino (6-0), tandis que l’Atalanta Bergame s’est imposée avec autorité face à Parme (4-0).
Résultats de la 22e journée
Vendredi 23 janvier
Inter Milan – Pise 6-2
Samedi 24 janvier
Côme – Torino 6-0
Fiorentina – Cagliari 1-2
Lecce – Lazio Rome 0-0
Dimanche 25 janvier
Sassuolo – Cremonese 1-0
Genoa – Bologne 3-2
Atalanta – Parme 4-0
Juventus – Naples 3-0
AS Rome – AC Milan 1-1
Lundi 26 janvier
Vérone – Udinese 1-3
Classement (Top 6)
Inter Milan – 52 pts
AC Milan – 47 pts
AS Rome – 43 pts
Naples – 43 pts
Juventus Turin – 42 pts
Côme – 40 pts