La 22e journée du championnat d’Italie a confirmé la solidité de l’Inter Milan, large vainqueur de Pise (6-2) vendredi, tandis que la Juventus Turin a signé l’un des chocs du week-end en s’imposant nettement face à Naples (3-0).

L’Inter en patron

Leader du classement, l’Inter a poursuivi son rythme élevé avec un succès offensif face à Pise. Les Nerazzurri comptent désormais 52 points et conservent une avance confortable en tête.

La Juventus frappe fort, Milan et Rome se neutralisent

La Juventus a pris le dessus sur Naples (3-0), un concurrent direct pour le haut du tableau.

Dans le même temps, l’AS Rome et l’AC Milan se sont quittés sur un nul (1-1), un résultat qui ne profite pleinement à aucun des deux clubs.

Large succès pour Côme et l’Atalanta

Parmi les scores marquants, Côme a surclassé Torino (6-0), tandis que l’Atalanta Bergame s’est imposée avec autorité face à Parme (4-0).

Résultats de la 22e journée

Vendredi 23 janvier

Inter Milan – Pise 6-2

Samedi 24 janvier

Côme – Torino 6-0

Fiorentina – Cagliari 1-2

Lecce – Lazio Rome 0-0

Dimanche 25 janvier

Sassuolo – Cremonese 1-0

Genoa – Bologne 3-2

Atalanta – Parme 4-0

Juventus – Naples 3-0

AS Rome – AC Milan 1-1

Lundi 26 janvier

Vérone – Udinese 1-3

Classement (Top 6)

Inter Milan – 52 pts

AC Milan – 47 pts

AS Rome – 43 pts

Naples – 43 pts

Juventus Turin – 42 pts

Côme – 40 pts