Le Club Africain sera opposé à l’Espérance Sportive de Zarzis, ce mardi 27 janvier 2026, pour le compte de la 18e journée du championnat de Ligue 1.

La rencontre se disputera à 14h00 au stade Mustapha Douri de Djerba.

Le match sera dirigé par l’arbitre central Amir Ayadi, assisté de Yassine Saadaoui et Bassem Abouda. Houssem Belhadj Ali officiera en tant que quatrième arbitre, tandis que Haythem Guirat sera à la VAR, épaulé par Ahmed Dhouioui comme assistant VAR.

Cette affiche de la Ligue 1 tunisienne passera sur les chaines TV suivantes : Watania 1, Al Kass TV.